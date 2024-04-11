İç çamaşırıyla video çekerken bir anda annesi odaya girdi ve...

OnlyFans uygulaması için içerik üreten bir kız annesine fena halde yakalandı. Yatağının üzerine oturarak tişörtünü çıkartan kız iç çamaşırıyla kamera karşısında kaldı. O anlarda odaya genç kızın annesi elinde bir çantayla girdi. Bir anda odasında annesini gören kız sinirle kadına tepki gösterdi. “Anne ciddi misin?” diyerek bağıran genç kız ardından ise kameraya doğru kapatmayı tercih etti.

Kaynak: Haber Merkezi