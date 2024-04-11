İç çamaşırıyla video çekerken bir anda annesi odaya girdi ve...

OnlyFans uygulaması için içerik üreten bir kız annesine fena halde yakalandı. Yatağının üzerine oturarak tişörtünü çıkartan kız iç çamaşırıyla kamera karşısında kaldı. O anlarda odaya genç kızın annesi elinde bir çantayla girdi. Bir anda odasında annesini gören kız sinirle kadına tepki gösterdi. “Anne ciddi misin?” diyerek bağıran genç kız ardından ise kameraya doğru kapatmayı tercih etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.