- Ekonomi

Altın, bayramda da yükselmeye devam ediyor

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Gram altın bayram öncesi uçmuştu. Ramazan Bayramı'nda altın rekor fiyattan işlem görüyor.İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 11 Nisan 2024 Perşembe günü altın fiyatları.

10 Aralık’ta çeyrek ve gram altın kaç lira oldu? mask
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Altını olan Ramazan Bayramı'na mutlu girdi. Geçen haftanın en çok kazandıran yatırım aracı olan  altın  bayram tatiline rekor kırarak girdi. Altın piyasası arife günü de yükseliş ivmesini sürdürdü. Altın bayramda da artmaya devam ediyor. Gram altın dün piyasalarda 2.423,60 TL'den, çeyrek altın 4.558 TL'den, yarım altın ise 8.671 TL'den kapanış yaptı.

Peki 11 Nisan 2024 Perşembe günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu ? İşte güncel Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

11 NİSAN 2024 KAPALIÇARŞI FİYATLARI

Dolar alış satış : 32.4900  TL / 32.7140  TL
Euro alış satış: 34,6661 TL / 34,6847 TL
Sterlin alış satış: 40,4912 TL / 40.9510 TL

11 NİSAN 2024 SERBEST PİYASA FİYATLARI

Dolar alış satış : 32,2941 TL / 32,3052 TL
Euro alış satış: 34,9858 TL / 35,0126  TL
Sterlin alış satış: 40,8545 TL / 40,5092 TL

GRAM ALTIN
Gram altın alış / satış: 2.425,12 TL / 2.425,50 TL

ONS ALTIN
Ons altın alış / satış: 2.337,37 Dolar / 2.337,72 Dolar 

ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış / satış: 4.139  TL / 4.529 TL

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, günü, Bayram, altın, rekor

11 Nis 2024 - 15:26 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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