Altın, bayramda da yükselmeye devam ediyor

Altını olan Ramazan Bayramı'na mutlu girdi. Geçen haftanın en çok kazandıran yatırım aracı olan altın bayram tatiline rekor kırarak girdi. Altın piyasası arife günü de yükseliş ivmesini sürdürdü. Altın bayramda da artmaya devam ediyor. Gram altın dün piyasalarda 2.423,60 TL'den, çeyrek altın 4.558 TL'den, yarım altın ise 8.671 TL'den kapanış yaptı.
Peki 11 Nisan 2024 Perşembe günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu ? İşte güncel Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.
11 NİSAN 2024 KAPALIÇARŞI FİYATLARI
Dolar alış satış : 32.4900 TL / 32.7140 TL
Euro alış satış: 34,6661 TL / 34,6847 TL
Sterlin alış satış: 40,4912 TL / 40.9510 TL
11 NİSAN 2024 SERBEST PİYASA FİYATLARI
Dolar alış satış : 32,2941 TL / 32,3052 TL
Euro alış satış: 34,9858 TL / 35,0126 TL
Sterlin alış satış: 40,8545 TL / 40,5092 TL
GRAM ALTIN
Gram altın alış / satış: 2.425,12 TL / 2.425,50 TL
ONS ALTIN
Ons altın alış / satış: 2.337,37 Dolar / 2.337,72 Dolar
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış / satış: 4.139 TL / 4.529 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.