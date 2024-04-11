Altın, bayramda da yükselmeye devam ediyor

Altını olan Ramazan Bayramı'na mutlu girdi. Geçen haftanın en çok kazandıran yatırım aracı olan altın bayram tatiline rekor kırarak girdi. Altın piyasası arife günü de yükseliş ivmesini sürdürdü. Altın bayramda da artmaya devam ediyor. Gram altın dün piyasalarda 2.423,60 TL'den, çeyrek altın 4.558 TL'den, yarım altın ise 8.671 TL'den kapanış yaptı.

Peki 11 Nisan 2024 Perşembe günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu ? İşte güncel Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

11 NİSAN 2024 KAPALIÇARŞI FİYATLARI



Dolar alış satış : 32.4900 TL / 32.7140 TL

Euro alış satış: 34,6661 TL / 34,6847 TL

Sterlin alış satış: 40,4912 TL / 40.9510 TL

11 NİSAN 2024 SERBEST PİYASA FİYATLARI



Dolar alış satış : 32,2941 TL / 32,3052 TL

Euro alış satış: 34,9858 TL / 35,0126 TL

Sterlin alış satış: 40,8545 TL / 40,5092 TL

GRAM ALTIN

Gram altın alış / satış: 2.425,12 TL / 2.425,50 TL

ONS ALTIN

Ons altın alış / satış: 2.337,37 Dolar / 2.337,72 Dolar

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış / satış: 4.139 TL / 4.529 TL

Kaynak: Haber Merkezi