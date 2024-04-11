Son dakika! Bayram kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi

ABD'de korkunç bir olay yaşandı. Philadelphia'daki Ramazan Bayramı kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis olayla ilgili 5 kişiyi tutukladı.
BBC'deki habere göre çatışmada ölen olmadığını vurgulayan Polis Komiseri Kevin Bethel, olayın 1,000 kişinin katıldığı bir açık hava etkinliğinde iki grup arasında gerçekleştiğini söyledi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Bir yetişkin ve 15 yaşındaki bir şüpheli polis tarafından vuruldu. Beş şüphelinin silahlı çatışmaya karıştığından şüphelenilerek tutuklandığı ifade edildi.Görgü tanıkları, kaos yaşandığını ve ailelerin birbirinden ayrıldığını anlatıyor. FBI ve Pennsylvania Eyalet Polisi'nin soruşturmayı yardımcı olduğu aktarıldı.
Kaynak: BBC Türkçe
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.