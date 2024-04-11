Son dakika! Bayram kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi

ABD'de korkunç bir olay yaşandı. Philadelphia'daki Ramazan Bayramı kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis olayla ilgili 5 kişiyi tutukladı.

BBC'deki habere göre çatışmada ölen olmadığını vurgulayan Polis Komiseri Kevin Bethel, olayın 1,000 kişinin katıldığı bir açık hava etkinliğinde iki grup arasında gerçekleştiğini söyledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR





Bir yetişkin ve 15 yaşındaki bir şüpheli polis tarafından vuruldu. Beş şüphelinin silahlı çatışmaya karıştığından şüphelenilerek tutuklandığı ifade edildi.Görgü tanıkları, kaos yaşandığını ve ailelerin birbirinden ayrıldığını anlatıyor. FBI ve Pennsylvania Eyalet Polisi'nin soruşturmayı yardımcı olduğu aktarıldı.

Kaynak: BBC Türkçe