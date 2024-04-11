Şoke eden olay! Yolda yürürken hastanelik oldu; yaşam mücadelesi veriyor

7 katlı binanın 5'inci katının balkonundan beton parçası düştü. Düşen parçalar, kaldırımda yürüyen Muhammet Kahraman'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Kahraman, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis olayın yaşandığı bölgede güvenlik tedbiri alırken, Kahraman'ın yakınları hastaneye geldi. Azerbaycan'da, eczacılık fakültesinden yeni mezun olduğu öğrenilen Kahraman'ın hayati tehlikesinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA