- Ekonomi

Devletten çocuklu ailelere bayram ödemesi hesaplara yattı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere yönelik Bayram harçlığı niteliğinde sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre ödemeler Bayram süresince de devam edecektir.

Devletten çocuklu ailelere bayram ödemesi hesaplara yattı mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada ailelere her ay yapılan destek ödemelerinin bu ay bayram sebebiyle 8 Nisan tarihinde yapılacağını ifade etmişti. Çocuklu ailelere yönelik olarak yapılmaya başlanan yardımların detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımlarının bayramdan önce başvuruda bulunan tüm vatandaşlara ödeneceğini ilan etmişti.

Devletten çocuklu ailelere bayram ödemesi hesaplara yattı

Bu kapsamda:

1-2 çocuğu olan ailelere 350 TL,
3 çocuğu olan ailelere 450 TL,
4 çocuğu olan ailelere 550 TL,
5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan ailelere ise 650 TL ek ödeme yapılmaktadır.

# Sosyal, Bayram, aile, ifade

11 Nis 2024 - 14:52 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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