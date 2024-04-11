Devletten çocuklu ailelere bayram ödemesi hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada ailelere her ay yapılan destek ödemelerinin bu ay bayram sebebiyle 8 Nisan tarihinde yapılacağını ifade etmişti. Çocuklu ailelere yönelik olarak yapılmaya başlanan yardımların detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımlarının bayramdan önce başvuruda bulunan tüm vatandaşlara ödeneceğini ilan etmişti.
Bu kapsamda:
1-2 çocuğu olan ailelere 350 TL,
3 çocuğu olan ailelere 450 TL,
4 çocuğu olan ailelere 550 TL,
5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan ailelere ise 650 TL ek ödeme yapılmaktadır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.