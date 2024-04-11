11 Nis 2024 - 14:35- Asayiş G:

Öğretmen yatağında ölü bulundu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan (54) ailesi ile yaşadığı evinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

Öğretmen yatağında ölü bulundu mask
Öğretmen yatağında ölü bulundu
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Celal Bayar Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan, ailesiyle yaşadığı evindeki yatağında bu sabah, annesi tarafından hareketsiz olarak bulundu. İhbar sonucu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kayan'ın öldüğü belirlendi. Bekar olan, daha önce hiçbir rahatsızlığı bulunmayan ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Gaye öğretmenin kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğretmen yatağında ölü bulundu

Kaynak: DHA

# ilgili, Gelen, Olacak, sağlık

11 Nis 2024 - 14:35 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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