Öğretmen yatağında ölü bulundu

Celal Bayar Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan, ailesiyle yaşadığı evindeki yatağında bu sabah, annesi tarafından hareketsiz olarak bulundu. İhbar sonucu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kayan'ın öldüğü belirlendi. Bekar olan, daha önce hiçbir rahatsızlığı bulunmayan ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Gaye öğretmenin kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA