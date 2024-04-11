Korkunç olay! Kaldırımda yürürken can verdi

Ö.Ü.(45), kullandığı otomobil ile akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada iddiaya göre, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada aracın kontrolünü yitiren Ö.Ü.’nün kullandığı otomobil kaldırımda yürüyen Necmi Leylek’e çarptı.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan evli ve 3 çocuk babası Leylek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Ö.Ü. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA