'Kocam benim iç çamaşırımı giyiyor. Eş cinsel midir?'

Kendisine danışanlara verdiği tavsiyelerle gündemle gelen ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada kendisine yöneltilen soruları cevap vermeye devam ediyor. İşte Esra Ezmeci'ye gelen şoke eden itiraflar ve beyin yakan sorulardan birkaçı.

*Kocamı kardeşiyle aldatıyorum kaçmak istiyoruz hamileyim kimden bilmiyorum...

-Bu tarz durumların sonucu çok ağır olabilir. Bir an önce bu durumdan çıkmaya çalışın. Eşinizi sevmiyorsanız ayrılmanız en doğrusu olur.

*Kocam popoma mememe en büyük slikon taktırmak istiyor istemiyorum ne yapmalıyım?

-Bu vücut sizin vücudunuz hiç kimse sizin istemediğiniz şeyler için zorlayamaz. Siz estetik olacaksınız kendiniz için olun.

*Kocam ilişkide benim tangamı giymekten hoşlanıyor... Eş cinsel midir?

- Transvestik fetişzm durumu olabilir. Cinsel hazza ulaşmak için kadın kıyafet ve iç çamaşırları giyme durumu olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi