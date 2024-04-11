Dev maçın hakemi belli oldu!

İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
13 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen
19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu
14 NİSAN PAZAR
13.30 Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor Emre Kargın
16.00 Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.