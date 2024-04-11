Polisin elini ısıran şüphelinin suç kaydı kabarık çıktı

Şüpheli Nesrin B., mezarlık ziyareti için gelenlerin, yol kenarına park ettiği araçları kontrol etmeye başladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla bölgede güvenlik önlemi alan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği Nesrin B.'yi takibe aldı. Bir süre keşif yapan Nesrin B., bir hafif ticari aracın arka koltuğundaki çantayı çalmak için camını kırdı. Harekete geçen polis, Nesrin B.'yi yakaladı.
19 YIL 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI
Ekiplere direnen kadın, bir polis memurunun elini ısırıp kaçmaya çalıştı.. Yapılan incelemede Nesrin B.'nin, 10 ayrı suçtan toplam 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki sorgusunda hırsızlık yapmadığını öne süren Nesrin B., adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.