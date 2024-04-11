Dere taştı; ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Patnos’ta son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Çay Mahallesi'nden geçen Bağdişan Deresi taştı. Dere yatağından taşan su mahallede bazı evlerde baskına yol açtı. Ahırlarda bulunan çok sayıda koyun öldü. Taşkın sonrası Patnos Belediyesi ekipleri harekete geçti ve dere yatağını temizleyerek taşkına karşı tedbir aldı. Ekipler ayrıca evlerde biriken suyu da tahliye etti.

Kaynak: DHA