Alanya Belediye personeli yüklü miktardaki cüzdanı sahibine ulaştırdı

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli temizlik personeli Mukadder Kelleci, Mahmutlar Mahallesi’nde rutin bir şekilde görevini yaptığı esnada, çalışma alanında sahipsiz bir cüzdan buldu. Personelin bağlı olduğu müdürlüğe durumla alakalı bilgi vermesinin akabinde kayıp cüzdanın sahibini bulmak için araştırma yapıldı. Cüzdanın sahibi tespit edildi ve Temizlik İşleri Çavuşu Sinan Kelleci ile birlikte sahibine teslim edildi. Kaybettiği cüzdanının bulunmasını sevinçle karşılayan vatandaş, personele ve Alanya Belediyesi’ne ortaya konan bu örnek davranış için teşekkür etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.