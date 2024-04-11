Ronaldinho'nun peşinden Brezilya'ya giden Survivor Aysu'dan pozlar geldi

Survivor All Star'ın en dikkat çeken isimlerinden Aysu Keskin erken elenmesinin şokunu yaşadı. Yarışmadan elenir elenmez ise soluğu Brezilya'da alan Aysu sosyal medyada gündemde.
Survivor yarışmacısı Aysu Keskin, elendiği Survivor All Star 2024’te kendisine şans bandanası hediye eden eski futbolcu Ronaldinho ile yakınlaştığı iddialarıyla dikkat çekti.
Keskin, elenmesinin ardından eski futbolcuyla bir araya gelmek için Brezilya’ya gittiği iddiasıyla gündemdeyken açıklama yapmadı ancak soluğu o ülkede alınca ünlü futbolcuyu fotoğraflarına etiketledi.
Aysu günler sonra Brezilya'dan yeni pozlarını paylaşınca sosyal medyada yorumlar gecikmedi. Survivor Aysu'ya "Ronaldinho nerede?" mesajları geldi.
Aysu geçtiğimiz gün ise ülkeye dönüş yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.