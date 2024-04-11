Ünlü fenomenin seks cevabı herkesi güldürdü

Samet Liçina, uzun zamandır yakın arkadaşı olan Kerimcan Durmaz ile YouTube'da çektikleri vloglarla sık sık gündem oluyor. Ünlü fenomen geçtiğimiz günlerde Melis İşiten’in ‘Melis İşiten ile Zaten Şov’ adlı Youtube programına konuk oldu.
'ÖYLE ŞEY Mİ OLUR...'
Programın bir bölümünde Melis İşiten ünlü fenomene yapıp yapmayacağı şeyler hakkında sorular sordu. “Seks esnasında implantımı patlatan bedelini öder” cümlesine katılan Liçina, “Tabii ki” yanıtını verdi. Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla konuşulan ünlü fenomen “Öyle şey mi olur, arabana çarpıp gitmek gibi” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.