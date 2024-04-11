Kriz büyüyor. Tuba Ünsal kiracısı Ayşe Hatun Önal'a ihtar yolladı

Dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ayşe Hatun Önal son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, Selin Demiratar'ın eşi Mehmet Ali Çebi ile bir karesini paylaşıp 'kocam benim' notunu düşerek paylaşmıştı ve çok kısa süre sonra paylaşımı kaldırmıştı.

GERGİNLİK HAT SAFADA

Önal şimdide ev sahibi Tuba Ünsal'la yaşadığı problem nedeniyle gündemde. Ekonomik sebeplerden dolayı kirasını ödeyemediği iddia edildi. İkili arasında gerginlik tavan yaptığı ve Ünsal'ın kendisine ihtar gönderdiği de iddialardan bir diğeri.

Kaynak: Haber Merkezi