16 yaşındaki motosiklet sürücüsü feci kazada can verdi

İmam U.'nun kullandığı otomobil ile Ömer Şahin yönetimindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ömer Şahin ve arkasında oturan arkadaşı Mehmet Y., yola savrulup yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ömer Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Y.'nin hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenilirken, otomobil sürücüsü İmam U. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.