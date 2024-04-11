Ebru Şallı'dan müstakbel gelinine jest

2002 yılında Harun Tan ile evlenen Ebru Şallı, 2013 yılında evlilikleri sona ermişti. Bu evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren 2021 yılında gönlünü Laçin Terlemez'e kaptırdı. Genç aşıkların ilişkisi tüm hızıyla devam ediyor.
DOĞUM GÜNÜ ORGANİZE ETTİ
Ebru Şallı çok sevdiği müstakbel gelinine bir jest yaparak doğum günü için küçük bir kutlama organize etti. O anlara dair fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı. Şallı'nın bu jestine sosyal medyada beğeni yağdı
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.