Ebru Şallı'dan müstakbel gelinine jest

2002 yılında Harun Tan ile evlenen Ebru Şallı, 2013 yılında evlilikleri sona ermişti. Bu evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren 2021 yılında gönlünü Laçin Terlemez'e kaptırdı. Genç aşıkların ilişkisi tüm hızıyla devam ediyor.

Ebru Şallı çok sevdiği müstakbel gelinine bir jest yaparak doğum günü için küçük bir kutlama organize etti. O anlara dair fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı. Şallı'nın bu jestine sosyal medyada beğeni yağdı

Kaynak: Haber Merkezi