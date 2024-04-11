Dilan ve Engin Polat çiftinden bayram mesajı: Tek isteğimiz...

Kara para aklama soruşturmasında bir süredir tutuklu olan Dilan ve Engin Polat bayram mesajı yayınladı. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

'DUALARINIZDA BİZLERİ UNUTMAYIN'

"Herkesin Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. İlk defa ailemizden uzak çocuklarımızdan ayrı bir bayram geçiriyoruz. Siz güzel insanlardan tek isteğimiz vergi müfettişlerinin raporu tamamlayıp iddianamemizin yazılması için dua etmeniz. Gün gelecek adalet tecelli edecektir. O gün gelene kadar bizler sükunet ile bekliyoruz. Dualarınızda bizleri unutmayın… İyi bayramlar."

Kaynak: Haber Merkezi