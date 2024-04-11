Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman bitecek sorusu merak edilirken devlet tarafından verilen desteğin detayları da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan 2023’te açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024’te sona erecek. Bu nedenle 19,7 milyon haneye bu ay son kez 150 liraya denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilecek.

MAYIS AYINDA SONA ERİYOR





Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dâhil) 6 lira olduğu baz alındığında, bu ay son kez konutlardaki mutfak ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküp ücretsiz olacak ve 150 liralık bedel faturalara yansımayacak. Öte yandan devlet, ücretsiz doğalgaz hizmeti kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024’e kadar toplamda 43 milyar liralık katkıda bulunmuş olacak.

Kaynak: Haber Merkezi