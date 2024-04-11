Survivor'da Aleyna'ya yeni uyarı: 'Yunus Emre'den uzak dur'

Yunus Emre ile aralarında yakınlaşma dedikoduları neredeyse her hafta tekrarlanan Aleyna'ya annesinden yeni bir uyarı geldi.

Survivor All Star'da Bayram özel Mesajlaşma Ödülü sırasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinden gelen mesaj dikkat çekti. "Yunus Emre'den uzak dur"

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir voleybol oynuyor. Müzik ile hayatına başka bir sektörde yön veren Aleyna Kalaycıoğlu 'Beceremedim' adlı single çalışmasını çıkardı. Aynı zamanda Sinan Akçıl ile düet yaptı.