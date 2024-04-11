Dilber'den yeni dans performansı: Yeni trend bu mu olacak?

Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka’nın paylaştığı İnci Taneleri dizisi 2 haftalık bir ara vermişti. Dizide ramazan boyunca da dans sahneleri yer almamıştı.
Kanal D’nin flaş dizisi “İnci Taneleri” 2 haftalık aranın ardından ekrana hızlı bir dönüş yapıyor. 18 Nisan’da yayınlanacak yeni bölümde Dilber yine geceye damga vuracak.
Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber karakteri, hem yeni şarkısı hem de yeni dansıyla pavyonu yeniden açacak.
İNCİ TANELERİ NE ZAMAN?
Cansu Taşkın aşkıyla gündemde olan Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstendiği BKM imzalı dizi, 18 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranda olacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.