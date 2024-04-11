Skoda Octavia 2024 Nisan fiyat listesini yayınladı

Skoda Octavia’nın 2024 Nisan ayı fiyat listesi, sıfır araç piyasasındaki güncellemelerle birlikte dikkat çekiyor. Orta segmentin üst seviyesinde yer alan Skoda Octavia’nın fiyatlarına ilişkin detaylar merak ediliyor.
Skoda Octavia 2024 Nisan ayı güncel fiyatları şu şekilde:
Skoda Octavia Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG: 1.544.000 TL
Skoda Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 1.646.000 TL
Skoda Octavia Premium 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG: 1.732.000 TL
Skoda Octavia Premium 1.5 TSI ACT eTec 150 PS DSG: 1.834.000 TL
Skoda Octavia Prestige 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 2.044.000 TL
Skoda Octavia Sportline 1.5 TSI ACT eTec 150 PS DSG: 2.044.000 TL
Skoda Octavia RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4: 3.249.000 TL
Skoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 2.119.000 TL
Skoda Octavia Combi Scout 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 2.104.000 TL
Skoda Octavia Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4: 3.319.000 TL
Bu fiyatlar, Skoda Octavia’nın farklı versiyonlarına ve donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir. Güncel fiyatları ve detayları öğrenmek için yetkili bayilerle iletişime geçmek önemlidir.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.