Skoda Octavia 2024 Nisan fiyat listesini yayınladı

Skoda Octavia’nın 2024 Nisan ayı fiyat listesi, sıfır araç piyasasındaki güncellemelerle birlikte dikkat çekiyor. Orta segmentin üst seviyesinde yer alan Skoda Octavia’nın fiyatlarına ilişkin detaylar merak ediliyor.

Skoda Octavia 2024 Nisan ayı güncel fiyatları şu şekilde:

Skoda Octavia Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG: 1.544.000 TL

Skoda Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 1.646.000 TL

Skoda Octavia Premium 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG: 1.732.000 TL

Skoda Octavia Premium 1.5 TSI ACT eTec 150 PS DSG: 1.834.000 TL

Skoda Octavia Prestige 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 2.044.000 TL

Skoda Octavia Sportline 1.5 TSI ACT eTec 150 PS DSG: 2.044.000 TL

Skoda Octavia RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4: 3.249.000 TL

Skoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 2.119.000 TL

Skoda Octavia Combi Scout 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 2.104.000 TL

Skoda Octavia Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4: 3.319.000 TL



Bu fiyatlar, Skoda Octavia’nın farklı versiyonlarına ve donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir. Güncel fiyatları ve detayları öğrenmek için yetkili bayilerle iletişime geçmek önemlidir.