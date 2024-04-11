- Ekonomi

Skoda Octavia 2024 Nisan fiyat listesini yayınladı

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2024 Nisan ayı Skoda Octavia fiyat listesi yayınlandı ve araç tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Özellikle ailelerin tercih ettiği bu modellerin fiyatları dikkatle inceleniyor.

Skoda Octavia 2024 Nisan fiyat listesini yayınladı mask
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Skoda Octavia’nın 2024 Nisan ayı fiyat listesi, sıfır araç piyasasındaki güncellemelerle birlikte dikkat çekiyor. Orta segmentin üst seviyesinde yer alan Skoda Octavia’nın fiyatlarına ilişkin detaylar merak ediliyor.

Skoda Octavia 2024 Nisan ayı güncel fiyatları şu şekilde:

Skoda Octavia Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG: 1.544.000 TL
Skoda Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 1.646.000 TL
Skoda Octavia Premium 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG: 1.732.000 TL
Skoda Octavia Premium 1.5 TSI ACT eTec 150 PS DSG: 1.834.000 TL
Skoda Octavia Prestige 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 2.044.000 TL
Skoda Octavia Sportline 1.5 TSI ACT eTec 150 PS DSG: 2.044.000 TL
Skoda Octavia RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4: 3.249.000 TL
Skoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 2.119.000 TL
Skoda Octavia Combi Scout 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG: 2.104.000 TL
Skoda Octavia Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4: 3.319.000 TL

Skoda Octavia 2024 Nisan fiyat listesini yayınladı


Bu fiyatlar, Skoda Octavia’nın farklı versiyonlarına ve donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir. Güncel fiyatları ve detayları öğrenmek için yetkili bayilerle iletişime geçmek önemlidir.

# Yer

11 Nis 2024 - 09:51 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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