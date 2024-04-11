Sır ölüm! Piknikte kaybolan çocuk derede ölü bulundu

Suriye uyruklu Ahmet Arokom (32) ve Abir Arokom (30) ailesinin tek çocuğu olan Muhammed'i alıp öğle saatlerinde piknik yapmak için dere kenarına gitti. Baba ve anne yemek hazırladığı sırada Muhammed, ailesinin yanından uzaklaşarak kayboldu. 4 saat boyunca çocuklarını her yerde arayan aile sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışmalarının ardından, dalgıç polisler, yaklaşık 500 metre mesafede derede küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

Kaynak: DHA