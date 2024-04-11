Ünlü sporcuya bahis ve rüşvet cezası: Spor hayatı bitti

İspanyol tenisçi Aaron Cortes, adının bahis ve rüşvet suçlamalarına karışması nedeniyle 15 yıl spordan men cezası aldı. Konuyla ilgili Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı'ndan (ITIA) yapılan açıklamada, Cortes’in hakkındaki para karşılığı maçların sonucunu belirleme, tenise bahis oynama, turnuva yetkililerine özel davetiye için rüşvet verme gibi suçları kabul ettiği belirtti. ITIA, 2016 ile 2018 yılları arasındaki 35 suçlamayı kabul eden 29 yaşındaki rakete 15 yıl spordan men ve 56 bin 250 doları ertelemeli 75 bin dolar para cezası verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.