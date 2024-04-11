Feci kaza! Ticari aracın çarptığı otomobilde can pazarı

Batuhan Güneş (21) yönetimindeki hafif ticari araç ile Cengiz Güler (52) yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Cengiz Güler olay yerinde hayatını kaybederken, Hacer Güler (45), Bülent Güler (21), Yusuf Emir Güler (12), Sedanur Güler (26) ve Batuhan Güler (21) yaralandı.
1 ÖLÜ, 5 YARALI
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, 1 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.