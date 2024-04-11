Acı ölüm! Milli sporcu kızıyla egzersiz yaparken öldü

Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan korkunç olayın ardından yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp hastaneye kaldırılan Serkan Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA