Feci kaza! Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı

Gece saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürüklenirken, içinde bulunan Hüseyin Güzel ve Ali Güzel ağır yaralandı.
Kazayı görenler yaralıların yardımına koşarken, durumu ekiplere ihbar edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sırasında ağır yaralanan Ali Güzel ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.