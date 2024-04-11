İnternetteki bu ürün dehşet saçıyor: Buna mutlaka dikkat edin!

Dişlerinin doğal renginden memnun olmayan kişilerin, daha parlak ve beyaz dişlere sahip olabilmek amacıyla internet üzerinden kitler aldığını belirten Doç. Dr. Sürmelioğlu, bu tür ürünlerin diş ve diş eti dokusuna zarar verebileceğini söyledi.

Profesyonel diş beyazlatma hizmeti almak yerine internetten alınan ucuz ürünlerin risklerinden bahseden Sürmelioğlu, son dönemlerde internet platformlarında sıkça satılan beyazlatma ürünlerinin güvenilirliği konusunda ciddi endişeler olduğunu dile getirdi.

Sürmelioğlu, "Daha uygun fiyatlı ve evde uygulanabilen bu ürünlerin aslında güvenilir olmadığını belirtmek gerekir. Macunlar, ağız yıkama solüsyonları, bantlı ve jelli sistemler gibi ürünler, bu riskli kategoride yer alıyor. Yapılan araştırmalar, bu tür beyazlatma ürünlerinin istenilen beyazlatıcı etkiyi sağlamadığını ve uzun süreli sonuçlar vermediğini göstermektedir. Ayrıca yanlış kullanımları, diş ve diş eti dokusunda ciddi zararlara neden olabilir." şeklinde konuştu.

İki tür beyazlatma işlemi olan ofis tipi ve ev tipi beyazlatma yöntemlerini açıklayan Sürmelioğlu, ofis tipi beyazlatmanın yaklaşık 1 saat sürebileceğini ve ışıkla ya da ışıksız olarak uygulanabileceğini belirtti. Işık uygulamasının, beyazlatma süresini kısalttığını ifade eden Sürmelioğlu, ev tipi beyazlatmanın ise daha kısa süren ve hastalar tarafından daha çok tercih edilen bir yöntem olduğunu söyledi. Sürmelioğlu, beyazlatmanın etkili olabilmesi ve sonuçlarının kalıcı olması için ofis tipi beyazlatmadan sonra ev tipi beyazlatma seanslarının da uygulanabileceğini vurguladı.

Beyazlatma tedavisinin başarısının, uygulamadan sonraki ilk iki haftada belirlendiğini belirten Sürmelioğlu, "Beyazlatma sürecinde diş yüzeyi pürüzsüzleşir, bu nedenle renklendirici içeceklerden ve gıdalardan kaçınılmalıdır. Ayrıca iyi bir oral hijyenin korunması da önemlidir. Hastanın tedaviye uyumu, beyazlatmanın başarısını ve sonucunu doğrudan etkiler." dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber