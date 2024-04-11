- Ekonomi

Uzman isim üzerine basa basa uyardı:Bayramdan sonra uçuşa geçecek! Altında fırtına sezonu...

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Milyonlarca yatırımcı, elindeki maddi birikimi değerlendirmek amacıyla farklı yatırım araçlarını tercih ediyor. Ancak dolar, altın ve kripto para piyasasında yaşanan dalgalanma dikkat çekiyor. Bu nedenle pek çok yatırımcı, uzman isimlerin açıklamalarına kulak veriyor.

Uzman isim üzerine basa basa uyardı:Bayramdan sonra uçuşa geçecek! Altında fırtına sezonu... mask
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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, piyasada son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Geçer, bayram olmasına rağmen, 32 liranın üzerinde bir doları beklediğini söylerken, düşmesini beklemek hata olacağını söyledi. Geçer, “Kur korumalı baskısıyla birlikte, bugün bastığınız dolar, yarın karşınıza roket gibi çıkar, füze gibi çıkar. Arkadaşlar, bir anda fırlar gider, neye uğradığınızı şaşırırsınız” şeklinde konuştu.

ÖNÜ KESİLEMEYECEK

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisi 40 lira olduğunu hatırlatan Geçer, daha üstü bir rakamı da beklediğinin altını çizdi. Geçer, “Dolar daha da fazla yükselecek, gram altın daha da fazla yükselecek. Ons geri çekilse bile, bakın, yükseliş eğilimini devam ettirecek. Tabii dolar deyince aklınıza Euro, sterlin de geliyor. Euro, sterlin sabit mi kalacak? Hayır, onlar da yükselmeye devam edecek. Yabancı para birimleri önümüzdeki dönemde ciddi hareketler yapacak, yapmak zorunda ve bu ülkenin iyiliği için de yapmalı” dedi.

“KRİTİK 3 BİN 300 DOLAR DETAYI”

Orta ve uzun vadede ons altında 3.000 dolarları bile görülebileceğini belirten Geçer, “Enflasyon etkisiyle. Hatta enflasyon etkisiyle bakıldığı zaman, 3250-3.300 dolarlar bile görülüyor, ama kısa vadede altında net bir geri çekilme olabilir” ifadelerini kullandı.

“GERİLEYECEK”

Bitcoin 60 bin dolarda durmayacağı belirtirken 51 bin seviyelerine kadar bir geri çekilmenin yaşanabileceğinin uyarısında bulundu. Geçer, “Avax da geri çekilir, Solano da geri çekilir, File Coin de geri çekilir, aklınıza gelebilecek tüm coinler de geri çekilebilir. Kripto paraların bu tepkiyi veriyor olmasının temel sebeplerinden birisi elbette Amerika'nın faiz beklentisi. Arkadaşlar, sizlere daha önce de söylemiştim: Önce haber ve veri akışına bakıyoruz, sonra temel analizimizi yapıyoruz, sonrasında tekniğe bakıyoruz. Ve bunların üçünün birleşiminden diyoruz” dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber

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11 Nis 2024 - 02:47 - Ekonomi

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