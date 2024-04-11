Otomobil almak isteyenler dikkat: Bu fırsat 100 yılda bir gelir! Sadece 900 bin TL’nin altında!

Ülkemizde son yıllarda sıfır araç fiyatları rekor kırıyor. Tedarik sıkıntılarının yanı sıra dolar kurunun yüksek olması ve araçlardan alınan vergiler ile beraber en uygun sıfır araçların fiyatları 1 milyon liranın kapısına dayandı. 900 bin lira altında ise son 7 araç yer aldı.
Vergiler ve dolar kuru ile beraber sıfır araç almak orta halli insanlar için hayal olmaktan öteye gidemedi. Sıfır bir araç almak isteyen vatandaşın neredeyse en az 1 milyon lira parası olması gerekiyor.
Dolar kurunun artması ile her firma uygun fiyata alınabilecek olan otomobillerin başlangıç fiyatlarına zam yapmayı sürdürüyor. Fakat tüm bunlara rağmen halen 1 milyon liranın altında sadece 7 araç bulunuyor.
İşte o araçlar;
Fiat Egea Sedan: Nisan ayı başlangıç fiyatı 814 bin 900 lira
Fiat Panda: Nisan ayı başlangıç fiyatı 830 bin 900 lira
Hyundai i10: Nisan ayı başlangıç fiyatı 835 bin lira
Kia Picanto: Nisan ayı başlangıç fiyatı 847 bin lira
Dacia Spring: Nisan ayı başlangıç fiyatı 885 bin lira
Fiat Egea Cross: Nisan ayı başlangıç fiyatı 897 bin lira
Leapmotor T03: Nisan ayı başlangıç fiyatı 899 bin lira
Dacia SanderoStepway: Nisan ayı başlangıç fiyatı 908 bin lira
Dacia Sandero: Nisan ayı başlangıç fiyatı 923 bin lira
Citroen C3: Nisan ayı başlangıç fiyatı 948 bin lira
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.