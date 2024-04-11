Otomobil almak isteyenler dikkat: Bu fırsat 100 yılda bir gelir! Sadece 900 bin TL’nin altında!

Ülkemizde son yıllarda sıfır araç fiyatları rekor kırıyor. Tedarik sıkıntılarının yanı sıra dolar kurunun yüksek olması ve araçlardan alınan vergiler ile beraber en uygun sıfır araçların fiyatları 1 milyon liranın kapısına dayandı. 900 bin lira altında ise son 7 araç yer aldı.

Vergiler ve dolar kuru ile beraber sıfır araç almak orta halli insanlar için hayal olmaktan öteye gidemedi. Sıfır bir araç almak isteyen vatandaşın neredeyse en az 1 milyon lira parası olması gerekiyor.

Dolar kurunun artması ile her firma uygun fiyata alınabilecek olan otomobillerin başlangıç fiyatlarına zam yapmayı sürdürüyor. Fakat tüm bunlara rağmen halen 1 milyon liranın altında sadece 7 araç bulunuyor.



İşte o araçlar;

Fiat Egea Sedan: Nisan ayı başlangıç fiyatı 814 bin 900 lira

Fiat Panda: Nisan ayı başlangıç fiyatı 830 bin 900 lira

Hyundai i10: Nisan ayı başlangıç fiyatı 835 bin lira

Kia Picanto: Nisan ayı başlangıç fiyatı 847 bin lira

Dacia Spring: Nisan ayı başlangıç fiyatı 885 bin lira

Fiat Egea Cross: Nisan ayı başlangıç fiyatı 897 bin lira

Leapmotor T03: Nisan ayı başlangıç fiyatı 899 bin lira

Dacia SanderoStepway: Nisan ayı başlangıç fiyatı 908 bin lira

Dacia Sandero: Nisan ayı başlangıç fiyatı 923 bin lira

Citroen C3: Nisan ayı başlangıç fiyatı 948 bin lira

Kaynak: Kamu Son Haber