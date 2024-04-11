- Ekonomi

Otomobil almak isteyenler dikkat: Bu fırsat 100 yılda bir gelir! Sadece 900 bin TL’nin altında!

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En uygun sıfır araçların fiyatları 1 milyon liranın kapısına dayanırken, 900 bin lira altında ise yalnızca son 7 araç yer aldı.

Otomobil almak isteyenler dikkat: Bu fırsat 100 yılda bir gelir! Sadece 900 bin TL’nin altında! mask
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Ülkemizde son yıllarda sıfır araç fiyatları rekor kırıyor. Tedarik sıkıntılarının yanı sıra dolar kurunun yüksek olması ve araçlardan alınan vergiler ile beraber en uygun sıfır araçların fiyatları 1 milyon liranın kapısına dayandı. 900 bin lira altında ise son 7 araç yer aldı.

Vergiler ve dolar kuru ile beraber sıfır araç almak orta halli insanlar için hayal olmaktan öteye gidemedi. Sıfır bir araç almak isteyen vatandaşın neredeyse en az 1 milyon lira parası olması gerekiyor.

Dolar kurunun artması ile her firma uygun fiyata alınabilecek olan otomobillerin başlangıç fiyatlarına zam yapmayı sürdürüyor. Fakat tüm bunlara rağmen halen 1 milyon liranın altında sadece 7 araç bulunuyor.


İşte o araçlar;

Fiat Egea Sedan: Nisan ayı başlangıç fiyatı 814 bin 900 lira

Fiat Panda: Nisan ayı başlangıç fiyatı 830 bin 900 lira

Hyundai i10: Nisan ayı başlangıç fiyatı 835 bin lira

Kia Picanto: Nisan ayı başlangıç fiyatı 847 bin lira

Dacia Spring: Nisan ayı başlangıç fiyatı 885 bin lira

Fiat Egea Cross: Nisan ayı başlangıç fiyatı 897 bin lira

Leapmotor T03: Nisan ayı başlangıç fiyatı 899 bin lira

Dacia SanderoStepway: Nisan ayı başlangıç fiyatı 908 bin lira

Dacia Sandero: Nisan ayı başlangıç fiyatı 923 bin lira

Citroen C3: Nisan ayı başlangıç fiyatı 948 bin lira

Otomobil almak isteyenler dikkat: Bu fırsat 100 yılda bir gelir! Sadece 900 bin TL’nin altında!

Kaynak: Kamu Son Haber

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11 Nis 2024 - 02:45 - Ekonomi

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