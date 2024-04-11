ATM'lerde flaş değişiklik: Artık bunlar kullanılmayacak... Bir devrin sonu!

ATM’lerde yeni dönem bayramdan sonra başlıyor. Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle, yeni basılan paraların büyük çoğunluğu 200 TL'lik banknotlardan oluşuyor. Birçok banka da mevcut ATM slotlarının yetersizliğinden kaynaklı bu paralara ayrılan bölmeleri 200 TL'lik banknotların kullanımına çevirdi.

Yüksek enflasyon yarattığı hayat pahalılığı nedeniyle Türkiye'de vatandaşların cebindeki Türk lirasının değeri her geçen gün azalıyor. En büyük Türk lirası olan 200 liralık banknot bazı ihtiyaçları karşılamaktan tek başına yetersiz kalıyor.

Bu durumdan kaynaklı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) her 5 yeni banknottan 4'ünü 200 TL olarak basmasına sebep oldu.

YENİ UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

500 ve 1000 TL'lik yeni banknot çıkacağı haberleri yalanlanırken, değeri 6 dolara kadar düşen 200 liralık banknotlar için bankalar yeni bir uygulamaya geçti.

Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu, banka ATM'lerinde 10, 20, 50, 100 ve 200 TL'lik paralar için ayrı ayrı slotların bulunduğunu ifade etti.

BAYRAM SONRASI YAYGINLAŞMASI BEKLENİYOR

Türkiye’deki hayat pahalılığı nedeniyle özellikle 200 liralık banknotlar sıklıkla kullanılıyor. Bu sebeple bankalar 10 TL ve 20 TL banknotlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gitti.

Çoğu banka şu anda, ATM kanalıyla yapılan para yatırma ve çekme işlemlerinde 10 ve 20 liralık banknotların kullanımını durdurdu. ATM’lerde bu paralar için ayrılan slotlara 200 liralık banknotlar eklendi.

Bu uygulamanın bayram sonrasında Türkiye genelinde tüm ATM'lerde geçerli olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber