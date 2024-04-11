Uzman isimden flaş dolar uyarısı: Paranızı şaka kaldıracak!

Milyonlarca yatırımcı elindeki parayı değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Ancak ABD’den gelecek veriler ise yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda. ABD’den veriler geldi. Ünlü ekonomist Hatice Kolçak ise ABD’den gelen TÜFE oranlarını değerlendirdi.
İLK SİNYALLER
Küresel piyasalar, ABD'nin Mart ayı tüketici fiyat enflasyonundaki 3,4 tahmini yüksek çıktı. Açıklanan verilere göre Mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3,5 olurken, Aylık bazda artış ise yüzde 0,4 olarak belli oldu. Böylece ABD TÜFE verisi beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
KOLÇAK: BÜYÜK SATIŞLAR OLACAK
Ünlü ekonomist Hatice Kolçak ise ABD’den gelen TÜFE oranlarını değerlendirdi. Kolçak, “Beklenti yüksek geldi. Enflasyon 0,3’iken 0,4 olarak açıklandı. ABD’den gelen tüm enflasyon verileri çok yüksek. Enflasyon düşmüyor, kısacası bir satış olacak. Dolar endeksi güçlendi. Altın ve Euro düştü. Normal bir tepki verdi. Şu anda bu olay bir alım fırsatını doğuracak. Kripto paralarda satış olacak” dedi.
KRİTİK SAAT 18.00
Son olarak ta Fed'in TSİ 18.00'de gerçekleşecek Mart ayı toplantısındaki tutanaklara gözler çevrildi. Fed, geçen ay faiz oranlarını yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, 2024 sonuna kadar faiz oranlarını halâ 75 baz puan indirmeyi beklediklerini açıkladı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.