Doğalgaz artık bedava olmayacak: Bakan tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dünkü açıklamalarıyla birlikte, uzatmanın olmayacağı öngörülüyor.

Ücretsiz doğal gaz tüketimi sona eriyor. Kararname ile belirlenen tarih geçen yıl 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararla birlikte, konutlardaki 25 m3'lük kısım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanıyordu. Kararnameye göre bu uygulama 1 Mayıs 2024'te sona eriyor... Yani 1 Mayıs'a artık sadece 20 gün var.

ŞİMŞEK: "BÜTÇE DIŞI KİMSE BİR ŞEY İSTEMESİN" DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünkü açıklamasında "kamu kuruluşları ve belediyeler bütçe dışı, ek bütçe istemesin, bir kuruş yok" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, 1 Mayıs'ta ücretsiz doğal gaz döneminin sona ereceği sorusunu gündeme getiriyor gibi. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarıyla birlikte, bu uygulamanın sonunun geldiği anlaşılıyor.

Zira Kararnameye göre bir uzatma gündemde değil. Bu da önümüzdeki aylarda faturalarda artış yaşanacağı anlamına geliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber