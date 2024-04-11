Elon Musk korkuyla uyardı: Yapay zeka hiç bu kadar tepki göstermemişti

Elon Musk teknolojinin durmak bilmeden ilerleyeceğini ve bunun en belirgin görüleceği alanın ise insanların ötesine geçmesinin beklendiği yapay zeka alanı olacağını söyledi.

Elon Musk son x paylaşımında yer verdiği röportajında bu yıl sonuna kadar yapay zekanın insanı yakalayacağını iki yıl içinde ise geçeceğini söyledi. Musk'ın 5 yıllık ön görüsü ise duyarlı yapay zekaların dünyadaki insan sayısından fazla olacağı yönünde oldu.

Musk'a göre insanlığın tek şansı ise gelişmiş çipler ve elektrikteki yaşanacak bir kıtlıkla yapay zeka gelişiminin yavaşlaması. Musk açıklamasında yapay zekanın şimdiye kadar görülen en hızlı ilerleme olduğunu vurguladı. Musk her ne kadar iyi huylu da olsa yapay zekanın korkunç sonuçları olabileceğini belirtti.

"İNSAN IRKINI YOK EDEBİLİR"

Musk ilerleyen yıllar için yapay zekanın insan sayısı hakkında bir fazlalığa karar vermesi halinde uygun bulunan sayıya gelene kadar insan ırkını yok edebileceğini söyledi. Yapay zekaya yatırım yapan en büyük isim olan Musk'un endişe veren açıklamaları dikkat çekti. Musk her ne kadar yapay zekanın ileri yıllarda ürkütücü olabileceğini savunurken modern yapay zekanın gelişimindeki kilit isimlerden biri olmaya devam ediyor. Musk kendi üretken yapay zeka sistemi Grok AI'nın geliştirilmesine de sürekli yatırım yapmaya devem ediyor.

Kaynak: Kamu Son Haber