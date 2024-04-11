- Teknoloji

Elon Musk korkuyla uyardı: Yapay zeka hiç bu kadar tepki göstermemişti

ABONE OL Google News Sayfamız

Elon Musk'ın yapay zeka konusundaki son açıklaması endişe yarattı. İki yıl içinde yapay zekanın en akıllı insanlardan bile daha akıllı olabileceğini belirten Musk, bunun korkutucu sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Elon Musk korkuyla uyardı: Yapay zeka hiç bu kadar tepki göstermemişti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elon Musk teknolojinin durmak bilmeden ilerleyeceğini ve bunun en belirgin görüleceği alanın ise insanların ötesine geçmesinin beklendiği yapay zeka alanı olacağını söyledi.

Elon Musk son x paylaşımında yer verdiği röportajında bu yıl sonuna kadar yapay zekanın insanı yakalayacağını iki yıl içinde ise geçeceğini söyledi. Musk'ın 5 yıllık ön görüsü ise duyarlı yapay zekaların dünyadaki insan sayısından fazla olacağı yönünde oldu.

Musk'a göre insanlığın tek şansı ise gelişmiş çipler ve elektrikteki yaşanacak bir kıtlıkla yapay zeka gelişiminin yavaşlaması. Musk açıklamasında yapay zekanın şimdiye kadar görülen en hızlı ilerleme olduğunu vurguladı. Musk her ne kadar iyi huylu da olsa yapay zekanın korkunç sonuçları olabileceğini belirtti.

"İNSAN IRKINI YOK EDEBİLİR"

Musk ilerleyen yıllar için yapay zekanın insan sayısı hakkında bir fazlalığa karar vermesi halinde uygun bulunan sayıya gelene kadar insan ırkını yok edebileceğini söyledi. Yapay zekaya yatırım yapan en büyük isim olan Musk'un endişe veren açıklamaları dikkat çekti. Musk her ne kadar yapay zekanın ileri yıllarda ürkütücü olabileceğini savunurken modern yapay zekanın gelişimindeki kilit isimlerden biri olmaya devam ediyor. Musk kendi üretken yapay zeka sistemi Grok AI'nın geliştirilmesine de sürekli yatırım yapmaya devem ediyor.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Son, devam, Yer, Karar

11 Nis 2024 - 01:29 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Google'dan devrim niteliğinde gelişme: Artık Android cihazlarda da kullanılabilecek... mask
Google'dan devrim niteliğinde gelişme: Artık Android cihazlarda da kullanılabilecek...
Google'dan dert bitiren özellik: Artık daha rahat olacak... mask
Google'dan dert bitiren özellik: Artık daha rahat olacak...
Galaksimizdeki kara deliğin yeni görüntüsü yayınlandı mask
Galaksimizdeki kara deliğin yeni görüntüsü yayınlandı
Dünyadaki herkes bir saniyesini kaybedecek mask
Dünyadaki herkes bir saniyesini kaybedecek
Jeff Bezos'un uzay istasyonu dört kritik aşamayı geçti mask
Jeff Bezos'un uzay istasyonu dört kritik aşamayı geçti
Dev zırhlı araçlardan buluşlar çıktı mask
Dev zırhlı araçlardan buluşlar çıktı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber