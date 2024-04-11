SGK uzmanından emekliye rahat nefes aldıran müjde: "O oran baştan sona değişecek!"

Birçok emeklinin maaşına Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam gerçekleştirildi. Ancak yapılan bu düzenlemeden 6 bin 700 TL ve altında kök aylığı alan emeklileri etkilemedi. Bu neticede en düşük emekli maaşı 10 bin TL’de kaldı.

Açlık sınırının her geçen gün arttığı bugünlerde emeklilerin maaşı da cepte eriyor. Çoğu emekli ise yerel seçim öncesi iktidara seyyanen zam ve maaş düzenlemesi için çağrıda bulundu. Ancak yapılan bu çağırılara Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti.

Emekli maaşında bağlama oranı nedeniyle emekliler düşük maaş alıyor. Emekliler ise yeni bir düzenleme ile düşük maaşın ortadan kalkmasını istiyor. SGK Uzmanı Ali Tezel, canlı yayında konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tezel, aylık bağlama oranlarının Temmuz ayında emeklilere yapılacak reform ile yüzde 60 veya 70 seviyelerine çıkmasının altını çizerken, “ Sosyal güvenlik bilincinde olan bir insan bana yüzde 28 verecekse ben sigortalı çalışmam bunu cebime aktarım başka yere yatırırım. O yüzden bu seviyeyi çıkartmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber