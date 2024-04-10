Yatırımcıları korkutan haber: 'Büyük çaplı satışlar olacak'

Milyonlarca yatırımcı, elindeki parayı değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Bu yatırımcıların gözü ABD’den gelen verilerdeydi. Sonunda veriler açıklandı ve Hatice Kolçak bu verileri değerlendirdi.

ABD’DEN GELEN VERİLER PİYASALARI ŞAŞIRTTI

Küresel piyasalar, ABD’nin Mart ayı tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) tahmininin üzerinde gelmesiyle sarsıldı. Tahmin 0,3 iken, TÜFE aylık bazda 0,4 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 3,5’e yükseldi. Bu veri, beklentilerin üzerinde bir artış anlamına geliyor.

KOLÇAK: “BÜYÜK SATIŞLAR YOLDA, ALIM FIRSATI YAKLAŞIYOR”

Ekonomist Hatice Kolçak, ABD’den gelen TÜFE verilerini yorumladı. Kolçak, “Beklentilerin üzerinde bir veri geldi. Enflasyon 0,3 yerine 0,4 olarak açıklandı. ABD’den gelen tüm enflasyon verileri çok yüksek. Enflasyon düşmüyor, bu nedenle bir satış dalgası bekliyorum. Dolar endeksi güçlendi, altın ve Euro ise düştü. Bu normal bir tepki. Bu satış dalgası, yatırımcılara bir alım fırsatı sunacak. Kripto paralarda da satışlar olacak” dedi.

YATIRIMCILAR FED TUTANAKLARINI BEKLİYOR

Tüm dikkatler şimdi Fed’in TSİ 18.00’de gerçekleşecek Mart ayı toplantısındaki tutanaklara çevrildi. Fed, geçen ay faiz oranlarını yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, 2024 sonuna kadar faiz oranlarını 75 baz puan indirmeyi beklediklerini açıklamıştı.

Hatice Kolçak’ın yorumları ve Fed’in tutanakları, yatırımcıların gelecek hamleleri için belirleyici olacak.