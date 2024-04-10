Yatırımcıları korkutan haber: 'Büyük çaplı satışlar olacak'

Milyonlarca yatırımcı, elindeki parayı değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Bu yatırımcıların gözü ABD’den gelen verilerdeydi. Sonunda veriler açıklandı ve Hatice Kolçak bu verileri değerlendirdi.
ABD’DEN GELEN VERİLER PİYASALARI ŞAŞIRTTI
Küresel piyasalar, ABD’nin Mart ayı tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) tahmininin üzerinde gelmesiyle sarsıldı. Tahmin 0,3 iken, TÜFE aylık bazda 0,4 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 3,5’e yükseldi. Bu veri, beklentilerin üzerinde bir artış anlamına geliyor.
KOLÇAK: “BÜYÜK SATIŞLAR YOLDA, ALIM FIRSATI YAKLAŞIYOR”
Ekonomist Hatice Kolçak, ABD’den gelen TÜFE verilerini yorumladı. Kolçak, “Beklentilerin üzerinde bir veri geldi. Enflasyon 0,3 yerine 0,4 olarak açıklandı. ABD’den gelen tüm enflasyon verileri çok yüksek. Enflasyon düşmüyor, bu nedenle bir satış dalgası bekliyorum. Dolar endeksi güçlendi, altın ve Euro ise düştü. Bu normal bir tepki. Bu satış dalgası, yatırımcılara bir alım fırsatı sunacak. Kripto paralarda da satışlar olacak” dedi.
YATIRIMCILAR FED TUTANAKLARINI BEKLİYOR
Tüm dikkatler şimdi Fed’in TSİ 18.00’de gerçekleşecek Mart ayı toplantısındaki tutanaklara çevrildi. Fed, geçen ay faiz oranlarını yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, 2024 sonuna kadar faiz oranlarını 75 baz puan indirmeyi beklediklerini açıklamıştı.
Hatice Kolçak’ın yorumları ve Fed’in tutanakları, yatırımcıların gelecek hamleleri için belirleyici olacak.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.