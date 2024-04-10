Alanya'da korkunç olay: Deterjan içen bebek hastanede yaşam savaşı veriyor

Edinilen bilgiye göre olay, Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi.
Bir evde yanlışlıkla bebeğin erişebileceği yerde açıkta bırakılan deterjanı içen 1 yaşındaki M.Y. rahatsızlanınca ailesi tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.