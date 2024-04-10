TBMM’den emeklilere müjde! 8.000 TL’ye varan intibak zammı onaylandı!

İntibak Zammı Nedir?

İntibak zammı, emekli maaşlarının aradaki farkı kapatarak, güncel asgari ücrete yakın bir seviyeye yükseltilmesini sağlayan bir düzenlemedir.

8.000 TL’ye Varan Zam Nasıl Hesaplanacak?

Zam, emeklilerin brüt aylık maaşlarının %25’i üzerinden hesaplanacak. Bu da brüt aylık maaşı 32.000 TL olan bir emekli için 8.000 TL’ye varan bir zam anlamına geliyor.

Zam Ne Zaman Yapılacak?

İntibak zammının Temmuz ayına kadar çıkması ve emeklilerin maaşlarına yansıtılması bekleniyor.

Bu Düzenlemeden Kimler Yararlanacak?

2000 yılından sonra emekli olan tüm 4A, 4B ve 4C’li emekliler bu düzenlemeden yararlanabilecek.

Bu Düzenlemenin Emeklilere Faydaları:

Emeklilerin alım gücünü artıracak.

Emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak.

Emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek.