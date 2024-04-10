Milyonlarca kiracıya ev sahibi olma fırsatı: 1.5 milyon TL kredi açıldı

Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için ise uygun maliyetli finansman bulmak büyük önem taşır. 1.5 milyon TL’ye kadar konut kredisi imkanı sunan bankalar, düşük faiz oranları ve cazip geri ödeme seçenekleriyle ev sahibi olma yolculuğunuzu kolaylaştırıyor.

Düşük Faizli Konut Kredisi Paketleri:

Yapı Kredi Konut Kredisi:Faiz Oranı: %3,55

Aylık Taksit: 54.072,17 TL

Toplam Ödeme: 6.505.351 TL

Garanti BBVA Kiracıya Mortgage:Faiz Oranı: %3,63

Aylık Taksit: 55.215,24 TL

Toplam Ödeme: 6.648.122 TL

ING Konut Kredisi:Faiz Oranı: %3,64

Aylık Taksit: 55.358,39 TL

Toplam Ödeme: 6.660.626 TL

VakıfBank SarıPanjur Konut Kredisi:Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 57.512,37 TL

Toplam Ödeme: 6.919.984 TL

Ziraat Bankası Konut Kredisi:Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 64.769,03 TL

Toplam Ödeme: 7.787.157 TL

Konut Kredisi Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Faiz Oranları: Farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırın ve size en uygun seçeneği belirleyin.

Ek Maliyetler: Faiz dışında masrafları da göz önünde bulundurun.

Gelir Durumu: Aylık taksitlerin gelirinizin %30-40’ını geçmemesine dikkat edin.