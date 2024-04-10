- Ekonomi

Bankalar çıldırdı: Maaştan fazla faiz veriyorlar

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Nisan ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde, bankaların vadeli mevduat faiz oranları ve farklı mevduat tutarlarının 32 günlük vadede sağlayacağı getiriler merak konusu olmaya devam ediyor.

Bankalar çıldırdı: Maaştan fazla faiz veriyorlar mask
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Nisan ayının ortalarına yaklaşırken, bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Çeşitli mevduat tutarları için 32 günlük vade sonunda elde edilecek getirilerin hesaplanması da yoğun ilgi görüyor.

650.000 TL birikimi olan bir kişinin 32 günlük vade sonunda elde edeceği getiriler, 10 Nisan tarihindeki güncel vadeli mevduat faiz oranlarına göre aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

Bankalar çıldırdı: Maaştan fazla faiz veriyorlar

650.000 TL’ye Yüzde 57 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 30.858 TL
650.000 TL’ye Yüzde 56 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 30.317 TL
650.000 TL’ye Yüzde 55 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 29.775 TL
650.000 TL’ye Yüzde 54 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 29.234 TL
650.000 TL’ye Yüzde 53 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 28.693 TL
650.000 TL’ye Yüzde 50 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 27.068 TL
650.000 TL’ye Yüzde 49 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 26.527 TL
650.000 TL’ye Yüzde 48 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 25.986 TL
650.000 TL’ye Yüzde 45 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 24.362 TL
En Yüksek Faiz Veren Bankalar 2024 Nisan

Nisan ayının ortalarına doğru en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar da merak ediliyor. 10 Nisan tarihinde vadeli mevduat faizi oranları yüzde 57’ye kadar ulaşırken, güncel faiz oranlarına bankaların resmi internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

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10 Nis 2024 - 21:25 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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