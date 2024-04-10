Temmuzda emekli naaşları ne kadar artacak?

Temmuz ayında emekli maaşlarının hangi oranda zamlanacağı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından netlik kazanacak. Bu çerçevede, her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon rakamları emekliler tarafından dikkatle takip ediliyor.
Üç aylık enflasyon farkının yüzde 15,05 olduğu hesaplamalara göre, temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 20 ile 25 arasında bir artış yapılması bekleniyor. Ancak nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu oranın netleşmesi bekleniyor.
Emekli Maaşı Ödemeleri 2024 Nisan
Temmuz ayındaki zam oranlarının yanı sıra, emekli maaş ödemelerinin tarihleri de merak ediliyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları, tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.
SSK Emeklileri İçin:Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Ayın 17’sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: Ayın 18’inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: Ayın 19’unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: Ayın 20’sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: Ayın 21’sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: Ayın 22’sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: Ayın 23’ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: Ayın 24’ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: Ayın 25’inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: Ayın 26’sında
Bağkur Emeklileri İçin:Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25’inde
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ayın 26’sında
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27’sinde
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: Her ayın 28’inde
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.