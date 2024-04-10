Bodrum'da plajlarda 'bayram' yoğunluğu

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, bayramın ilk günü sahillerde yoğunluk oluştu.
Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk yaşandı. Bodrum'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 19 dereceyi gösterirken, başta Gümbet Plajı olmak üzere Kumbahçe, Bitez ve Ortakent plajlarında yoğunluk oluştu. Bazı tatilciler denize girerken, bazıları şezlonga uzanarak kitap okuyup, güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilciler de su sporları yaparak keyifli anlar yaşadı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.