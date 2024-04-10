Bodrum'da plajlarda 'bayram' yoğunluğu

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, bayramın ilk günü sahillerde yoğunluk oluştu.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk yaşandı. Bodrum'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 19 dereceyi gösterirken, başta Gümbet Plajı olmak üzere Kumbahçe, Bitez ve Ortakent plajlarında yoğunluk oluştu. Bazı tatilciler denize girerken, bazıları şezlonga uzanarak kitap okuyup, güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilciler de su sporları yaparak keyifli anlar yaşadı.