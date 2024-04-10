Su birikintisine düşen topu, kamyonetiyle dalga oluşturarak çocuğa ulaştırdı

DİYARBAKIR’da topu su birikintisine düşen çocuğun yardımına kamyonet sürücüsü yetişti. Sürücü, girdiği suda aracıyla oluşturduğu dalgayla topu çocuğa ulaştırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte iki gündür etkili olan yağışla birlikte Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde yolda su birikintisi oluştu. İsmi öğrenilemeyen çocuğun topu, bu alana kaçtı. Su birikintisinine düşen topunu alamayan çocuğa kamyonet sürücüsü yardım etti. Aracıya suya giren sürücü, birkaç denemeden sonra birikintide dalgalar oluşturdu. Oluşan dalgalar sayesinde top, çocuğa doğru ilerledi. Çocuk, topuna ulaşırken, kamyonet sürücüsü de yoluna devam etti. O anlar, cep telefonu kamerasına da yansıdı.