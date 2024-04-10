Bakan Göktaş'tan bayram ziyaretleri

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı nedeniyle devlet desteğindeki çocuklarla birlikte huzurevindeki vatandaşları ziyaret ederek, bayramlaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı nedeniyle Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti alan, Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi'nde görev yapan ve bakım altındaki çocuklarla Pursaklar ilçesindeki Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevinde yaşayan vatandaşların bayramlarını kutlayan Göktaş, "Çocuklarımızı alıp siz büyüklerimizin yanına geldik. Ellerinizi öpüp bayramınızı kutlamak istedik. Sizlerle bir arada olmak, büyüklerimizin duasını almak çok önemli, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin sağlıklı, mutlu, nice bayramlar nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Bakan Göktaş'ın 'bugün ne öğrendik' diye sorması üzerine çocuklar, "Bayramlaşmayı, büyüklerimize sevgi, saygı göstermeyi ve paylaşmayı" yanıtını verdi. Ziyaret sırasında 10 yaşındaki Musa'nın okuduğu 'Sakarya Türküsü' şiiri huzurevi sakinlerinden alkış aldı.

GÖKTAŞ'TAN 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN AİLESİNE ZİYARET

Bakan Göktaş, huzurevini ziyaret etmeden önce Etimesgut'ta yaşayan 15 Temmuz şehidi Erkan Yiğit'in ailesini de ziyaret etti. Şehidin eşi, annesi ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Göktaş, başsağlığı dilediği şehit ailesinin bayramını da kutladı. Bakan Göktaş, şehidin annesine Kur'an-ı Kerim, eşine Türk bayrağı ile çocuklarına hediyeler verdi.