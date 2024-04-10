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Adana'da deprem şehitliğinde buruk bayram

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ADANA'da 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, Ramazan Bayramı'nın ilk günü deprem şehitliğine gelerek, mezar başlarında dua edip, gözyaşı döktü. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 13...

Adana'da deprem şehitliğinde buruk bayram mask
Adana'da deprem şehitliğinde buruk bayram
Adana'da deprem şehitliğinde buruk bayram
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ADANA'da 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, Ramazan Bayramı'nın ilk günü deprem şehitliğine gelerek, mezar başlarında dua edip, gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 13 binanın yıkıldığı, 418 kişinin hayatını kaybettiği Adana'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü deprem şehitliğinde yoğunluk yaşandı. Depremde yakınlarını kaybedenler, mezarlıkları ziyaret edip, kabir başında gözyaşı döktü. 6 Şubat depremlerinde ağabeyini, yengesi ve yeğenini kaybeden Nida Banu Dal, "Sözün bittiği yer burası. Hiç ayrılmam dediğimiz insanlar bir anda gitti. Hayatta hiç kimseyi kırmadan sevdiklerimizin değerini bilelim. Gereksiz şeyler için birbirimizi üzmeyelim. Hayat çok kısa. Tek kardeşimdi; ağabeyim. Artık bayramlar anlamını yitirdi" dedi.

Dal'ın annesi Tülay Dal ise gözyaşı dökerek, "Oğlum, torunum, gelinim üçü de Hatay'da öldü. Dille tarif edebilecek bir acı değil. Allah, kalanlara sabır versin. Orada yaşıyorlardı. Enkazdan bir hafta sonra çıktılar. Hepsi birlikte gitti. Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

'BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ'

Enkaz altında kuzenini ve onun ailesini kaybeden Zeliha Yazdıç da "Deprem Allah'tan gelen bir şey ama çok zor. Perişanız, aileler bir anda yok oldu. Bir varmış bir yokmuş. Bir anlık, bir saniyelik olay. Dolu dolu keşkelerimiz var. Keşke o evde oturmasaydı. Keşke o gün orada olmasalardı. Hastalıktan gelen bir ölüm değil. O gün cenaze ortamını hatırlıyorum. Mezarlıklar cenazeyle doluydu. Çok zordu. Her bayramda burada olacağız" dedi.

10 Nis 2024 - 20:15 DHA Adana- Gündem

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