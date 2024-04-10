Safranbolu'da bayramda oteller doldu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesi, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyenlerin tercihi oldu, otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Cittaslow Ağı’na katılarak ‘Sakin Şehir’ ünvanı da alan Safranbolu Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Otellerin doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını belirten Safranbolu Belediye başkanı Elif Köse, “Safranbolu sokakları gayet canlı ve hareketli. 'Sakin Şehir' unvanını çok yakın bir zamanda almıştık. Bunun da çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Şu anda yüzde 100 doluluk oranı var. Aslında yatak kapasitemiz elbette Safranbolu için yeterli değil. Daha fazlası olabilir. Bundan sonra turizm daha da gelişecek. Nitelikli ve alım gücü yüksek turistlerin olduğu bir Safranbolu’yu biz hayal ediyoruz” diye konuştu.

‘REKOR KIRMAYI BEKLİYORUZ’

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu da 9 gün olan bayram tatilinde hareketliliğin hafta sonundan itibaren başladığını belirterek, ”İşletmelerimizde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış durumdayız. Hatta bu bayram için Safranbolu’da rekor kırmayı bekliyoruz. Çünkü deniz sezonu değil. Şehir dışında yaşayan hemşehrilerimiz de Safranbolu’ya geliyor. Bu anlamda bir rekor olacağını düşünüyorum ben bu bayramda” dedi.