Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu

ANTALYA'da güzel havayı fırsat bilenler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 2 milyon tatilcinin gelmesinin beklendiği Antalya'da, hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; kentte hava sıcaklığı 24 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derece, nem oranı da yüzde 60'ı gördü. Sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar ve kente gelen tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne gitti. Kimileri denize girerken, kimleri güneşlenmeyi tercih etti. Kimleri de sahil bandında yürüyüş yaptı.

Meteoroloji verilerine göre; bayram tatili süresince Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek.