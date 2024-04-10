Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu

ANTALYA'da güzel havayı fırsat bilenler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 2 milyon tatilcinin gelmesinin beklendiği Antalya'da, hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; kentte hava sıcaklığı 24 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derece, nem oranı da yüzde 60'ı gördü. Sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar ve kente gelen tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne gitti. Kimileri denize girerken, kimleri güneşlenmeyi tercih etti. Kimleri de sahil bandında yürüyüş yaptı.
Meteoroloji verilerine göre; bayram tatili süresince Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.