78 yıllık bayram geleneği, çocukları sevindirdi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesi'nde yaşayanlar, 78 yıllık bayramlaşma geleneğini sürdürüp, önce bayramlaştı, ardından kendi aralarında topladıkları paralarla alınan hediyeleri çocuklara dağıttı.

Ergene'nin Ahimehmet Mahallesi'nde, 78 yıldır devam eden, mahallelinin kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları çeşitli hediyelerin çocuklara dağıtıldığı Ramazan Bayramı geleneği bu yıl da sürdü. Etkinliği, yoğun katılım oldu. Merkez Camisi önünde öğle namazı saatlerinde mahalleli, çocuklarla e bayramlaşma için bir araya geldi. Namazın ardından cami bahçesinde ellerindeki torbalarla bekleyen çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Ahiahmet Mahallesi Muhtarı Nevzat Mercan, 78 yıldır geleneği yaşattıklarını belirterek, "Bu bizlerin çocukluğunda başlayan bir gelenek. Ne mutlu ki artık her geçen gün daha artan bir gelenek haline geldi. Tüm mahalleli bir araya gelip ortak olarak aldıkları hediyeleri burada çocuklara dağıtıyorlar. Çocuklar da her bayramı sabırsızlıkla bekliyorlar. Buradaki en büyük amacımız, bizlerin geleneği olan büyüklerimizle, küçüklerimizle bayramlaşmak ve bu geleneği de onlara aşılamaktır. Hem gelenek yaşıyor, hem de çocuklarımızla, mahalleliyle bayramlaşıyoruz" dedi.