Bakan Koca, Hatay'da: Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze (2)

BAKAN KOCA, KANAAT ÖNDERİNİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi’nde kanaat önderi Hüsamettin Sivri ve ailesini ziyaret etti. Bakan Koca’ya, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Milletvekili Adem Yeşildal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk eşlik etti. Ailenin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Bakan Koca, Sivri ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan Hüsamettin Sivri, "Bu güzel günde bizi ziyaret ettiniz, şereflendirdiniz. Bir önceki ziyaretinizde halkımızın adına tıp merkezi istemiştik. Bizleri o zorluklardan kurtardığınız için buradaki halkımın adına teşekkür ederim. Böyle güzel bir hizmetin yapılmasından çok büyük mutluluk duyduk" dedi.

Bakan Koca daha sonra Samandağ Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası’nda sağlık çalışanlarıyla buluştu.