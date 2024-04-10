Bakan Şimşek Müjdeyi Duyurdu! Memurlara Ek Ödeme Yapılacak

Ayrıca, Bakan Şimşek’in imzasıyla yayımlanan yönetmelikle giyim yardımı miktarları da belirlenmiş oldu. Takım elbise için ödenecek tutar 677 TL, ayakkabı için ise 191 TL olarak kararlaştırıldı.

Ancak, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin ve diğer eleştirenlerin görüşüne göre, bu miktarlar yetersiz bulundu. İlgezdi, giyim yardımı tutarlarının düşüklüğünü vurgulayarak Maliye Bakanlığı’na eleştirilerde bulundu ve daha yüksek tutarlar önerdi. Özellikle, belirlenen tutarların piyasa koşullarına uygun olmadığı ve memurların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu ifade edildi.

Ayrıca, memurlara yönelik yapılan ek ödemenin ve giyim yardımı miktarlarının memurlar arasında tartışmalara neden olduğu belirtildi. Bazı memurlar, özellikle ayakkabı yardımı olarak verilen tutarın artık çorap parasını bile karşılamadığını ve takım elbise yardımı olarak ödenen miktarın da giyim ihtiyaçlarını karşılamadığını dile getirdi. Bu durumda, memurlar arasında memnuniyetsizlik ve eleştiri dalgaları oluştu.